Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Yaklaşık 40 gündür hastanede corona virüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
|25 Aralık 2020 12:41
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Corona virüse yakalanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, 16 Kasım'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.
Topbaş'ın hastaneye kaldırıldığını oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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