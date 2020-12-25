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KPSS Ortaöğretim puanımla bir yere yerleşir miyim?

Bu yazıda, 24 Aralık 2020 tarihi itibariyle açıklanan 2020 KPSS Ortaöğretim puanlarıyla bir yere atanıp atanılamayacağına ilişkin bir değerlendirmeye yer vereceğiz.
 25 Aralık 2020 13:32
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KPSS Ortaöğretim puanımla bir yere yerleşir miyim?

SORULAR
1- Merhaba ortaöğretim KPSS sonucum bugün açıklandı. 75 puan geldi. Şuan lisans son sınıf öğrencisiyim Ocak ayı sonunda mezun olma durumum var. Atama durumum herhangi bir memuriyete yeter mi? ona göre okulu uzatacağım bu konuda hiç bilgim yok yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkürler iyi çalışmalar.
2- Ortaöğretim KPSS puanım 65 ve nerelere başvuru yapacağımı nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olur musunuz? Bu puanla bir yere atanabilir miyim ?
3- Merhabalar kolay gelsin. Ben o.ö KPSS'sine girdim fakat 64 virgüllerde aldım bir yerlere yerleşilebilir mi bu puanla ya da memur olunabilir mi?

CEVAPLAR
ÖSYM bugün itibariyle, 2020 KPSS Ortaöğretime katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıklamıştır. Bu çok önemli bir veridir. Her adayın ÖSYM'nin sitesine girip, branşında kaçıncı sırada olduğuna bakması gerekmektedir.

Alınan puanlarla bir yere atanılıp atanılamayacağı;
1- branş bazında sıralama puanlarına ve
2- branşınıza kadro açılıp açılmamasına,
bağlıdır.
Bir alanda, branşınızda birinci veya ikinci olabilirsiniz ama 2021 veya 2022 yılında hiç kadro açılmaması halinde, bir yere atanamayabilirsiniz. Bu nedenle, branşınız için kadro açılması çok önemlidir.

2001 ŞARTI ARAYAN KADROLAR

Diğer taraftan, branşınıza hiç kadro açılmasa dahi "2001-Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak." şartı arayan kadrolar ilan edilmektedir. Eğer tüm lise mezunları arasındaki sıralamanız iyi ise (Örneğin 98 ise) bu şartı arayan kadroları tercih ederek şansınızı deneyebilirsiniz. Ağustos 2020'de yapılan ÖSYM'nin merkezi yerleştirmesinde, 2001 şartı arayan kadro sayısı sadece 25 idi. Yani 2001 türü şart arayan kadro sayısı fazla yayınlanmamaktadır. Ağustos 2020 merkezi KPSS yerleştirmesinde oluşan puanları görmek için tıklayınız.

KAMU KURUMLARI 2021 YILINDA HANGİ KADROLARA, HANGİ BRANŞ MAZUNLARINI ATAYACAĞINI AÇIKLIYOR MU?

Kamu kurumlarının atama yaparken herhangi bir planlaması bulunmamaktadır. Bugüne kadarki en planlı uygulama, ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirmeleridir. Yılda iki defa yapılan bu yerleştirmelerde ise çok az kadro ve pozisyon yer almaktadır. Önemli olan İŞKUR'un yayımladığı işçi alım kadroları ile kurumsal düzeyde yayımlanan memur ve sözleşmeli personel alımlarıdır. Tüm bu alımlar için ilan.memurlar.net servisini takip edebilirsiniz.

SINAV PUANLARI İKİ YIL GEÇERLİ, ACELE ETMEYİN

2020 KPSS puanları 2 yıl geçerli olup, adayların acele etmemesi gerekmektedir. Tüm adaylar hem 2021 hem de 2022'de ilana çıkacak kadrolardan şartlarını taşıdıklarına başvurması mümkün bulunmaktadır. İlan kaçırmamak için memurlar.net'in ilan servisini düzenli olarak takip etmeniz ve forumdaki diğer adaylarla olan bilgi paylaşımlarına katılmanız sizlerin yararına olacaktır. Forum için tıklayınız.

2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı. Şimdi ne olacak?
Memurlar.Net - Özel

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