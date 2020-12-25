İç Anadolu'da hava sıcaklıkları artacak
|25 Aralık 2020 13:33
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını duyurdu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu kuzey ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarının hafta boyunca devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Bölge genelinde önemli bir yağış durumu beklenmemekte olup, sabah ve gece saatlerinde yer yer görüş engelleyici hadiselerin (sis, pus ve benzeri) görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde değerlendirme periyodunca rüzgarın güneyli yönlerden eseceği beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Hafta sonu hava sıcaklığının Kayseri'de 12, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 10, Sivas'ta 7 ve Yozgat'ta 10 derece olmasının beklendiği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlıkçı çift, ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi
25 Aralık 2020 13:37
|Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen köpek, bir genç tarafından kurtarıldı
25 Aralık 2020 13:22
|Türkiye 11 ayda yaklaşık 14,5 milyon ziyaretçi ağırladı
25 Aralık 2020 13:10
|Kayak merkezlerinde son durum
25 Aralık 2020 12:55
|Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
25 Aralık 2020 12:41
|Doğu'daki 3 ilde 123 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
25 Aralık 2020 11:39
|Çocuklarda boğaz ağrısı ya da ateşten sonra görülebilecek bu belirtilere dikkat
25 Aralık 2020 11:06
|Düzce ve Bolu'da yoğun sis etkili oluyor
25 Aralık 2020 10:06
|'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
25 Aralık 2020 09:52
|Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor
25 Aralık 2020 09:39