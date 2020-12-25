Sağlıkçı çift, ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi
Sağlık personeli çift, iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi
|25 Aralık 2020 13:37
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- Hemşire gelin Zeynep Fırtına:
- "Sağlık camiasından çok kayıplarımız var. Üniformalarımızı gururla taşıyoruz. O nedenle bu üniformalarla nikah salonuna gelmek istedik"
- "Önlemlere o kadar dikkat ettik ki anne ve babalarımızı bile bu süreçte yüz yüze tanıştıramadık. İnsanların da dikkatli olmasını istiyoruz"
İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek amacıyla, gelinlik ve damatlık yerine iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikah salonunda dünyaevine girdi.
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