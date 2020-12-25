Camilerde 'İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi okundu
|25 Aralık 2020 13:39
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Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim." ifadesi kullanıldı.
"İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.
İslam'ın can, mal, akıl, inanç ve neslin güvenliğini sağlayan kurallar koyduğu, insanlara da bu temel değerleri korumayı emrettiği, sağlığı tehlikeye atan, akli dengeyi bozan, malı heba eden ve aileye zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasakladığı ifade edilen hutbede, içkinin bu yüzden haram olduğu vurgulandı.
"Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır" hadis-i şerifi hatırlatılan hutbede, içkinin, Allah'ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip ettiği, bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helal lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olduğu belirtildi.
İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceğinin karardığına, iyiliğe açılan kapıların kapanırken, kötülüğe giden yolların çoğaldığına işaret edilen hutbede, şunlar kaydedildi:
"Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dahil binlerce üzücü hadise yaşanır. Cenabıhakk, içki konusunda Kur'an'da bizleri şöyle uyarmaktadır: 'Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?'
Aklımızı ve irademizi Allah'ın razı olacağı helal ve güzel işlerde kullanalım. İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim."
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