1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Aşı olacağım, herkesin de hassas olmasını istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Ben aşı olacağımı zaten açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütaasısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı dedi
 25 Aralık 2020 13:57
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Rusya'yla ilişkiler

Sayın Putin'in ifadeleri aynen kendini de ifade eden ifadelerdir. Sayın Putin'ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım. Özü sözü bir, verdiği sözde duran, ikili ilişkilerimizde gerçekten hiçbir devlet neredeyse bu tür münasebetlerimizi güçlü götürebildiğimiz ülke nadirdir. Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum.

Koronavirüs aşısı

Tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Yalnız ülkemin başkanıyım. Başta kendi danışmanlarım var. Sağlık Kurulum var. Bunun yanında da bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle ilk etapta Çin'den gelecek 50 milyon anlaşmamız var. Yalnız ilk 4,5 milyon gelecek. Öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılama sürecini başlatacağız. Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Birlikte bu konuda bu işin mütaasısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı. Konuşacak olanlar varsa hocalarımızdır, doktorlarımızdır. Değişik alanlarda hocalarımızın yaptıkları açıklamalarla bizim herhangi bir ihtilafa yol açmadan kimsenin de aslında virüsle savaşıyoruz aklına da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıyı olacağız. Temennimiz inşallah bununla birlikte bu koronovirüs belasına karşı mücadelemizi en başarılı şekilde verelim. İlk etapta Çin var aynı zamanda Almanya var. Bu iki ülkeden gelecek aşılarla birlikte sürecimizi işleteceğiz.

Yılbaşı kutlaması

Pazartesi günü kabine toplantımız var. Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı herşeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı diyecekler. Buna fırsat veremeyiz. İstihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek.

İsrail'le ilişkiler

İsrail ile bizim istihbari ilişkilerimiz devam ediyor. En tepedeki kişilerle sıkıntı yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. En tepedeki ile sıkıntılar olmasa ilişkiler çok farklı olabilirdi. Bir de İsrail'in Filistin politikası bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in Filistin politikasını kabul etmemiz mümkün değil. Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Malesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin'le görüşüyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'2023 hedeflerinde inovatif ilerlemeyi de ortaya koymaktayız'
25 Aralık 2020 14:05		 'Çevre dostu ulaşım içeren kanun Gazi Meclisimizin Genel Kurulundan geçti'
25 Aralık 2020 14:04
İTÜ'den iki öğretim üyesine TÜBA'dan ödül
25 Aralık 2020 11:07		 Erdoğan'ın siyasi danışmanına CHP'de kritik görev
25 Aralık 2020 10:57
Yargı reformu hazırlıkları başladı, nafaka düzenlemesi de dahil ediliyor
25 Aralık 2020 09:53		 Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
25 Aralık 2020 09:13
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
25 Aralık 2020 09:03		 Orta Asya ülkeleriyle işbirliğimiz güçleniyor
25 Aralık 2020 07:45
AK Parti, il kongrelerine Ocak'ta kaldığı yerden devam edecek
25 Aralık 2020 07:10		 Yaptırımın faturası ABD'ye kesilir: Şimdi NATO düşünsün
25 Aralık 2020 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor15:23 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı15:18 - Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen, taciz iddiasıyla yeniden hakim karşısında15:18 - 22 baro Demirtaş'ın tahliyesini istedi15:07 - Alt komisyon 'çıplak arama' iddiaları için iki cezaevini ziyaret edecek15:05 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
15:02 - Erzincan'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama14:58 - Kovid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi14:52 - Moderna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı14:50 - THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi14:49 - Kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı14:47 - Okullardaki 'etkileşimli tahtaların' bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak
14:47 - Hatipoğlu, 'Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım' diyen Sifil'i eleştirdi14:45 - Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak14:37 - PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu14:25 - Yazıcıoğlu'nun ölümü olayında eski Vali'nin cezalandırılması istendi14:23 - Eski mankenin ölümüyle ilgili davada beraat kararı reddedildi
14:20 - 'İyilik melekleri' Salih amcanın aracı için de seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engin Nurşani hayatını kaybetti
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
Aşı yoksa iş de yok
2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
BALIK BİLMEZSE HaLIK BİLİR 1
kavgaya giderken dinlenebilecek müzikler 4
yürüyen balık 1
cani 3
memurlarnette kadın üyeliği olan erkek üyeler 1
tanıklık ücret tarifesi 7
kızılay 1
fenerbahce'nin 23.12.2020 tarihli tweeti 1
ekonomi isyanları 1
Bankaların müşteri temsilcileri 2
SON İLANLAR
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam