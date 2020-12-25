PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
Osmaniye'de Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
|25 Aralık 2020 14:37
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Osmaniye'de Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Komando Özel Harekat timlerinin de katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu"nda Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.
Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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