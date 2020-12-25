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Kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Aksaray'da kadın esnafın sopalı ve yumruklu saldırıya uğraması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
 25 Aralık 2020 14:49
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Aksaray'da kadın esnafın sopalı ve yumruklu saldırıya uğraması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde simit kafe işleten Canan A. (30), işletmesinin önünü temizlediği sırada kimliği belirsiz kişilerce sopalı ve yumruklu saldırıya uğradı.

Yaralanan Canan A, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Darp raporu alan Canan A, savcılığa şikayetçi oldu.

Canan A, gazetecilere, simitleri dükkanda pişirdiği için sabah erken saatlerde iş yerini açtığını söyledi.

Bir gece önceden dükkanının önünü dışarı çıkması için bilerek pislettiklerini belirten Canan A, şunları kaydetti:

"Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darbedildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken böyle olaylarla daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor. Emniyete gidip ifade verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Darp raporu aldım. Adalete güveniyorum. Adaletin bir an evvel tecelli etmesini istiyorum. Hala tedirginim, dükkanımı açarken tedirgin oluyorum. Allah hiç kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Sözün bittiği yerdeyim."

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde dükkanının önünü temizleyen Canan A'nın yanına gelen iki kişi tarafından sopa ve yumrukla darbedilmesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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