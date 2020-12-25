1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi

Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden İngiltere'nin başkenti Londra'ya tahliye uçuşu düzenledi.
 25 Aralık 2020 14:50
+Aa- Yazdır
THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi

Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden İngiltere'nin başkenti Londra'ya tahliye uçuşu düzenledi.

Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.

Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı. Yolcular, öğle saatlerinde havalimanına gelerek, bilet işlemlerini kontuarda tamamladı.

Pasaport kontrolünden geçen yolcular, 14.55'te başkent Londra'ya gidecek uçağa yönlendirildi.

THY'nin resmi sosyal medya hesabından "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuru yapıldı.

Duyuruda, Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçuş yapacak yolcuların varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği belirtildi.

Aktarma yapacak yolcuların havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testinin gerekliliğinin bulunmadığını aktarılan duyuruda, "Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkeler arası farklılıklar yaşanabileceği için önceden tedbir almanızı öneririz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 23 Aralık'ta yaptığı açıklama ile Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
25 Aralık 2020 15:05		 Siirt Belediyesi: Sayıştay raporu, HDP'li belediye dönemine ait
25 Aralık 2020 13:41
Kötülüğün 'Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi okundu
25 Aralık 2020 13:39		 'Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek'
25 Aralık 2020 11:42
'Hakkari'de 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı'
25 Aralık 2020 11:26		 'Dur' ihtarına uymadı, aracı bırakıp kaçtı
25 Aralık 2020 08:58
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25 Aralık 2020 08:58		 Sigaraya vergi ayarı
25 Aralık 2020 08:33
Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi
25 Aralık 2020 08:31		 THY'den İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı
25 Aralık 2020 08:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:25 - FETÖ'cüler örgütlü saldırılarıyla Facebook ve Twitter'ı manipüle ediyor15:23 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı15:18 - Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen, taciz iddiasıyla yeniden hakim karşısında15:18 - 22 baro Demirtaş'ın tahliyesini istedi15:07 - Alt komisyon 'çıplak arama' iddiaları için iki cezaevini ziyaret edecek15:05 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
15:02 - Erzincan'da FETÖ operasyonunda 2 tutuklama14:58 - Kovid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi14:52 - Moderna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı14:50 - THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi14:49 - Kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı14:47 - Okullardaki 'etkileşimli tahtaların' bakım ve onarımını meslek liseleri yapacak
14:47 - Hatipoğlu, 'Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım' diyen Sifil'i eleştirdi14:45 - Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak14:37 - PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu14:25 - Yazıcıoğlu'nun ölümü olayında eski Vali'nin cezalandırılması istendi14:23 - Eski mankenin ölümüyle ilgili davada beraat kararı reddedildi
14:20 - 'İyilik melekleri' Salih amcanın aracı için de seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engin Nurşani hayatını kaybetti
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
Aşı yoksa iş de yok
2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekonomi isyanları 1
ES-SEMi 2
yürüyen balık 1
lg'nin otomobil üreteceğini açıklaması 1
millet 1
eski defterler 1
engin nurşani 3
Sanal ortamda takıntılı tipler 2
Çocuğun kendini korumaya çalışması 1
Avrupa'ya gider misin anketi 5
SON İLANLAR
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam