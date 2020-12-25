THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi
|25 Aralık 2020 14:50
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Türk Hava Yolları (THY) , yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşların durdurulduğu ülkelerden İngiltere'nin başkenti Londra'ya tahliye uçuşu düzenledi.
Mutasyona uğrayan koronavirüs türü dolayısıyla İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu.
Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı. Yolcular, öğle saatlerinde havalimanına gelerek, bilet işlemlerini kontuarda tamamladı.
Pasaport kontrolünden geçen yolcular, 14.55'te başkent Londra'ya gidecek uçağa yönlendirildi.
THY'nin resmi sosyal medya hesabından "Birleşik Krallık ve Danimarka çıkışlı, Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine" başlıklı duyuru yapıldı.
Duyuruda, Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçuş yapacak yolcuların varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edileceği belirtildi.
Aktarma yapacak yolcuların havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testinin gerekliliğinin bulunmadığını aktarılan duyuruda, "Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkeler arası farklılıklar yaşanabileceği için önceden tedbir almanızı öneririz." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 23 Aralık'ta yaptığı açıklama ile Hollanda ile Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.
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