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Moderna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı

ABD'de geliştirilen Moderna'nın corona virüsü aşısının yan etkisi olduğu duyuruldu. Aşının, yüz dolgusu yaptıran kişilerde şişlik ve iltihaplanmaya yol açtığı belirtildi.
 25 Aralık 2020 14:52
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Moderna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmaları salgını bitirmek için umut vadediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önce Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya, ardından da Moderna'nın corona aşısına acil kullanım onayı verdi.

Aşılar anlaşma yapılan ülkelere gönderilerek uygulanmaya başlarken, olası yan etkileri de sık sık gündeme geliyor. Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere'de, iki sağlık çalışanında alerjik reaksiyonlar meydana gelmiş, uzmanlar ilk aşamada alerji geçmişi olanların aşı yaptırmamasını istemişti.

Dudak dolgusu işlemi.

Bir yan etki haberi de bu kez Moderna'nın aşısından geldi. New York Post'un haberine göre FDA Danışma Komitesi, aşının kozmetik yüz dolgusu gibi estetik müdahale yaptırmış kişilerde yan etki yaptığını duyurdu. Klinik deneylerde ortaya çıkan yan etkiler, dolgu yapılan bölgede iltihaplanma ve şişlik olarak gözlemlendi.

'BAĞIŞIKLIK DAHA HIZLI ÇALIŞIYOR'

Söz konusu etkinin bağışıklık sisteminin verdiği bir tepki olduğunu belirten Dr. Shirley Chi, "Aşı yapıldığında bağışıklık sistemi daha hızlı çalışmaya başlar. Bu süreçte bağışıklık sistemi vücutta doğal yollardan oluşmamış dolgu gibi maddelere karşı iltihaplanma gibi tepkiler verebilir" dedi.

YANAK VE DUDAĞA YAPTIRMIŞLAR

Dr. Chi, yan etki görülen gönüllülerden birine aşıdan 6 ay önce yanak dolgusu, diğerine ise dudak dolgusu yapıldığını ifade ederken, hastaların steroid ve anti-histamin tedavisiyle sağlıklarına kavuştuklarını vurguladı.

Mert Yılmaz
Sözcü
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