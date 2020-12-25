Eski Rektörün akademik ilanlarını kişiye özel olduğu için ilan etmişti. Bakın o ne yaptı?

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü görevine 24 Mayıs 2019 tarihinde ataması yapılan Prof. Dr. Mehmet TURGUT, önceki rektör döneminde ilan edilen üç akademik personel alım ilanını "Kişiye Tanımlamaya Yönelik Olarak Akademik Rekabeti Engelleyecek Nitelikte Olması" gerekçesiyle 29 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de iptal ettirmişti.

İPTAL EDİLEN İLANLAR

- 24 Nisan 2019 tarihli öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-10 Mayıs 2019 tarihli öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

-20 Mayıs 2019 tarihli profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yeni rektörün göreve gelir gelmez üç ilanı birden kişiye özel olduğu gerekçeleriyle tamamen iptal etmesini ve bu konuda yaşanan sorunlara farkındalık göstermesini Memurlar.net olarak haberimizle tebrik etmiştik.

Aradan geçen süre zarfında, Rektör Prof. Dr. Mehmet TURGUT'un kişiyi tanımlayan, önceden belirlenmiş senaryolarla tiyatro gibi oynanan akademisyen istihdamında bir örnek olmasını hayal ederken, durumun tam aksi şekilde cereyan etmesi bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğratmıştır.

Adıyaman Üniversitesi tarafından 04 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ilanını incelediğimizde, göreve yeni geldiğinde kişiye özel olduğu gerekçesiyle iptal ettirdiği kadrolardan belki çok daha spesifik şartlarla ilana çıkılmıştır.

Öğretim üyesi kadrolarındaki özel şartlar göze çarpmakla birlikte, özellikle bir öğretim görevlisi kadrosu için belirlenen kriterin, sınava girecek adayın tez konusu olarak belirlenmesi dikkati çekmiştir. Öğretim görevlisi ilanlarında 3 üncü sırada yer alan Kahta Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Öğretim Görevlisi ilanında özel şart olarak; "Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olmak. BİYOGAZ ÜRETİM VERİMİ ALANINDA BİLİMSEL ÇALIŞMALARI OLMAK." belirlenmiştir.

Söz konusu kadro için başvurular yapıldıktan sonra ön değerlendirme sonuçlarını ilan eden üniversitenin listesi incelendiğinde, özel şartlarla sınırlandırma yapıldığı için haliyle başvuru şartlarını taşıyan sadece bir aday bulunmaktadır. YÖK Tez Merkezi üzerinden " Biyogaz Üretim Verimi " konusu üzerinden araştırma yapıldığında, sınava girecek adayın yüksek lisans tez konusunun önceden onu tanımlayacak şekilde ilana özel şart olarak tanımlandığı apaçık görülmektedir. Kişinin yüksek lisans alanının Çevre Mühendisliği olduğundan ilanda göze batmaması için yazılmaması da ayrıca dikkat çeken bir husustur.

Geldiğimiz noktada, Kahta Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Öğretim Görevlisi giriş sınavı 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de tek adayla yapılacak, hazırlanan senaryo başarılı bir şekilde sonuçlanacaktır.

Aynı şeyleri yazmaktan yorulsak da, YÖK'ten, akademik kadro ilanları için uyarı ve YÖK Denetleme Kurulu'ndan, kişiye özel ilanlar için önemli uyarı başlıklı haberlerimizde, üst kuruluşların bu konudaki uyarıları doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet TURGUT hocamıza şu iki soruyu sormak hakkımız diye düşünüyoruz:

1- "Kişiyi Tanımlamaya Yönelik Olarak Akademik Rekabeti Engelleyecek Nitelikte Olması" gerekçesiyle göreve geldiğinizde doğrudan iptal ettiğiniz kadrolarla, yukarıdaki kadro arasında bir fark mıdır?

2- Göreve geldiğiniz 24 Mayıs 2019 tarihinden bu yana geçen kısa sürede kişiyi tanımlayan öğretim elemanı ilanlarına yönelik bakışınızda değişiklik mi oldu?