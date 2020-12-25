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Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen, taciz iddiasıyla yeniden hakim karşısında

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve geçen ay sonuçlanan davada 621 yıl hapis cezasına çarptıran öğretmen M.A.K., bugün bir öğrenciyi daha istismar ettiği gerekçesi ile yine hakim karşısına çıktı.
 25 Aralık 2020 15:18
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Cinsel istismardan tarihi cezaya çarptırılan öğretmen, taciz iddiasıyla yeniden hakim karşısında

Antalya Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay yapılan 12'nci celsede karara bağlanan davada tutuklu sanık M.A.K., 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplamda 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten de menedildi.

M.A.K. bugün de aynı mahkemede, 2015 yılında B.N.A. adındaki bir öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle yine hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Köksar bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, istismar edildiği öne sürülen B.N.A.'nın babası İ.A., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen B.N.A.'nın babası İ.A., olayı 2015 yılının ekim veya kasım ayında boşandığı eşinden öğrendiğini söyledi. Kısık sesle konuşan İ.A.'yı mahkeme başkanı birkaç kez uyararak, konuşmalarını salondaki herkesin duyacağı şekilde yapmasını istedi. Bunun üzerine konuşmasını sürdüren İ.A., şunları söyledi:

"Kızımın velayeti bendedir. Eski eşim bana öğretmenin öğrencileri masa başında toplayarak istismar ettiğini söyledi. Ben de kızımla konuştum. Bana, 'Baba öğretmenin yaptıklarından huylandım. Öğretmen beni taciz etti' dedi. Ben de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Ancak, şikayetime ilişkin belgeyi emniyette bulamadık" dedi.

Söz verilen sanık M.A.K. ise mahkeme başkanına tepki göstererek, "Siz şikayetçinin ağzından zorla 'taciz' kelimesini almaya çalışıyorsunuz. İddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise oldukça sakin bir tavırla "Taciz kelimesini ben değil, şikayetçi söylüyor" diyerek duruşmayı yönetmeyi sürdürdü. Avukatlar sanığın bu dosyadan tutuklanmasını istedi.

Mahkeme, 26 öğrenciyi istismardan 621 yıl hapisle cezalandırılan tutuklu sanığın, bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Duruşma sonunda davayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları da basın açıklamasında bulundu.

UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, daha önce 26 çocuğu istismardan sanığa 621 yıl hapis cezası veren mahkemenin bugün aynı istismarcının başka bir çocuğa karşı işlediği suçun davasını gördüğünü belirterek, "Bugün istismarcı duruşmada rahat tavırlar sergiledi. Mahkeme başkanını da müştekinin ağzından zorla 'taciz' kelimesini almakla itham etti. Fakat baba davanın başından beri çocuğunun istismara ve tacize uğradığını belirtmiş ve ilgili yerlere de şikayette bulunmuştur. Biz çocuklara seslenmek istiyoruz. Çocuklar konuşun. Bu istismarcının eylemlerine maruz kalan diğer çocuklar da konuşsun" diye konuştu.
DHA
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