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22 baro Demirtaş'ın tahliyesini istedi

Türkiye'nin farklı illerindeki 22 baro, AİHM Büyük Daire tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen tahliye kararıyla ilgili ortak açıklama yaptı, açıklamada "AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir." denildi.
 25 Aralık 2020 15:18
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22 baro Demirtaş'ın tahliyesini istedi

Türkiye'nin farklı illerindeki 22 baro, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çekince koymaksızın imzaladığımız 46. Maddesine göre, Mahkeme'nin kararları tüm üye devletler için bağlayıcıdır. Yine Anayasa'nın 90.maddesine göre ulusal norm hiyerarşisinde Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde yer alan hükümlere üstünlük tanınmaktadır. AİHM kararlarının uygulanmamasının Konsey'den çıkarılmaya kadar giden sonuçlarının olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle; Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alındığında, Anayasamızın 2. Maddesinde belirtilen bir hukuk devleti olmanın gereği olarak AİHM kararı derhal yerine getirilerek Selahattin Demirtaş, tahliye edilmelidir" .

Açıklamada imzası bulunan 22 baro şöyle:

Adana Barosu Başkanlığı, Adıyaman Barosu Başkanlığı, Ağrı Barosu Başkanlığı, Ankara Barosu Başkanlığı, Batman Barosu Başkanlığı, Bingöl Barosu Başkanlığı, Bitlis Barosu Başkanlığı, Bursa Barosu Başkanlığı, Diyarbakır Barosu Başkanlığı, Gaziantep Barosu Başkanlığı, Hakkari Barosu Başkanlığı, Hatay Barosu Başkanlığı, İstanbul Barosu Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanlığı, Kars Barosu Başkanlığı, Mardin Barosu Başkanlığı, Muş Barosu Başkanlığı, Siirt Barosu Başkanlığı, Şırnak Barosu Başkanlığı, Tunceli Barosu Başkanlığı, Urfa Barosu Başkanlığı, Van Barosu Başkanlığı.
Memurlar.Net
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