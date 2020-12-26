AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu

Anayasa Mahkemesinin 30 Aralıkta vereceği karar hayvanlara yapılan zulmü durdurabilir

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 30 Aralık gündemini açıkladı. Mahkeme 4 dosyayı esastan görüşecek. Dosyalardan biri ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".sahipli..." ibaresinin iptali. Mevcut düzenlemeye göre, haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren , dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmaktaydı. İbarenin iptal edilmesi halinde, medyada sürekli gündeme gelen "masum hayvan cinayetlerinin" önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır.

Esastan görüşülecek dosyalar:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ".sahipli..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

TCK'nın ilgili hükmü:

Mala zarar verme

Madde 151- (1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

- 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 18/4/2019 tarihli ve (33) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi:

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 33)

MADDE 1- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek."

MADDE 2-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14- (1) Başkanlık her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup; Anadolu Ajansının faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynaklan yönetimi üzerinde denetim yetkisine de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir."

MADDE 3-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün" ibaresi "Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Anadolu Ajansının" şeklinde değiştirilmiştir.

18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasının dördüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

(4) Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur.