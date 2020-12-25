Karne notları nasıl verilecek?
|25 Aralık 2020 16:07
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre 4 Ocak'ta yapılması planlanan yüz yüze sınavlar için ertelenme kararı alındı. Peki karne notları nasıl verilecek, öğrencilerin performansı nasıl değerlendirilecek? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin konuyu NTV'ye değerlendirdi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınavları ertelediklerini açıkladı. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.
SÖMESTR SONRASINA KALDI
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele alındı. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.
DERS ETKİNLİKLERİNE KATILIM PUANI
Yüz yüze sınavlar için son dakika kararı alan MEB, bu dönem için yüz yüze sınav olmayacağını duyurarak, karne notlarını ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden belirleyeceklerini açıkladı
KARNE NOTLARI
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak.
YÜZYÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?
Lise öğrencilerinin birinci dönem notlarını, ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlar belirleyecek
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