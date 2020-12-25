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MEB tarafından 500 bin tabletin 3. faz dağıtımları başladı

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı ve tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3. faz başladı.
 25 Aralık 2020 16:27
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MEB tarafından 500 bin tabletin 3. faz dağıtımları başladı

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için 150 bin cihazlık desteğe ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı ve tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım sürecinde 3. faz başladı.

Geçen hafta gerçekleştirilen 51 bin cihazlık dağıtımın ardından bu fazda 66 bin tablet bilgisayar daha öğrencilerle buluşturuluyor. Bu yeni faz ile birlikte 500 bin tabletin 116 bin 500 adedi sahiplerine ulaşmış olacak. Haftalık olarak gerçekleştirilecek gönderimlerle ocak ayı sonuna kadar 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanacak.

Tablet bilgisayarların gönderildiği 38 ilin müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet bilgisayar desteğinin 3. fazıyla birlikte toplam 266 bin 500 cihazın öğrencilere ulaştığını duyurdu. Eğitimde fırsat adaletinin öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Umuyorum ki tablet bilgisayarlar öğrencilerimizin eline ulaştıkça TRT EBA kanallarının yanında uzaktan eğitimin önemli bir ayağı olan EBA internet platformu ile sağlanan eğitime evinden ulaşamayan çocuğumuz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Planlanan dağıtım stratejisi çerçevesinde öncelikli gereksinimi olan öğrencilere resmi veriler üzerinden ulaşılmaya devam edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "İl müdürlerimizin teslim edeceği bu tablet bilgisayarlarla birlikte öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB kotalı GSM internet hizmeti için gerekli sözleşmeleri yaptık. İl yöneticilerimiz bu tablet bilgisayarları öğrencilere 4.5G GSM sim kartlı olarak teslim etmiş olacak. Geçen hafta 50 bin 500 öğrencimiz daha internet paketli yeni tabletleriyle ders başı yaptı. İçinde çevrim dışı zamanlarda kullanabilecekleri eğitim içerik ve kaynakları da var. Bu hafta da 66 bin tablet bilgisayarın dağıtımını yapacağız. Çocuklarımızın eğitim hakkı için gayret eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk, tablet dağıtımına destek veren yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever iş adamlarının bağışlarının doğru yere ulaşması için hassasiyetle çalıştıklarını söyleyerek, katkı sunan herkese çocuklar adına teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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