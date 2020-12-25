Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma
|25 Aralık 2020 16:39
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Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020'de Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.
TEHDİT SORUTURMASI
Ümitcan Uygun, önceki gün sosyal medya platformu 'Tiktok' fenomoni Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Uygun'un, Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'adalet yerini bulacak' yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu "Seni öldüreceğim" dediği iddia edildi. Şikayet Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Uygun, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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