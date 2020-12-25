MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Ağbal: "(Enflasyon hedefi) Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz."
|25 Aralık 2020 16:41
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