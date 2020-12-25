TBMM Genel Kurulunda İsmet İnönü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

TBMM Genel Kurulunda İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Genel Kurulda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü vefatının 47'nci yılında rahmetle andığını belirterek Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını ve Hıristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı.

Türkkan, SMA hastası bebeklerin fotoğraflarını göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Bu feryatları duymak lazım. Evlatlarımız bu durumda olsa bizler de çılgına döneriz. Bu evlatlar hepimizin. Gelin vicdanınızı ortaya koyun, kurtarın bu çocukları." çağrısında bulundu.

- "Yeni Sevr planları"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutladı ve İkinci Cumhurbaşkanı İnönü'yü vefatının 47'nci yılında rahmetle andığını belirtti.

Sevr'den sonra Afrin'e karargah kuran Fransızların Adana, Mersin, Urfa, Antep'i işgal ettiğini anlatan Akçay, "Dün Sykes Picot, Londra gizli antlaşmalarıyla Türkiye'yi bölme hevesi güdenler, bugün Doğu Akdeniz'de sözde yetki alanı anlaşmaları yapmaktadır. 100 yıl önce Ege'de büyük Yunanistan'ı, Doğu Anadolu'da büyük Ermenistan'ı, Kıbrıs'ta Rum devletini kurmak isteyenler, bugün Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Güney Kafkasya'da yeni Sevr planları kurmaktadır." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Urfa'nın nasıl şanlı, Maraş'ın nasıl kahraman, Antep'in nasıl gazi olduğunu öğrenmesi gerektiğini ifade eden Akçay, "Sevr hayalleri kurarak, bugün Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkmaya çalışanların sonunun da dedeleri gibi olması kaçınılmazdır." dedi.

- "16 bin 50 hak ihlali var"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Hıristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı, Süryanilerin Yaldo Bayramı'nı kutladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan özel okul öğrencilerine verilen eğitim desteği ödemelerine ilişkin tebliğe değinen Beştaş, "Öğretmenlerin maaşını yük olarak gören eğitim bakanlığı, özel okul teşviklerini hangi gerekçeyle yapıyor, doğrusu merak ediyoruz. Niye yük olarak görmüyor?" diye sordu.

Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl daha uzatıldığını anımsatan Beştaş, "Aradan 4 yıl geçti, hala karara bağlanmayan 16 bin 50 dosya var. Yani 16 bin 50 hak ihlali var." ifadesini kullandı.

Bir sürüncemede bırakma eğilimi olduğunu iddia eden Beştaş, "KHK ihraçlarıyla ortaya çıkan ağır hak ihlalleri çözüm bekliyor. Hak kaybına uğrayanlar için gerekli mekanizmaların bir an önce üretilmesi gerekiyor. Bu sesi Meclisin duymasını istiyoruz." diye konuştu.

- "İnönü askeri ve diplomatik bir deha, namuslu bir siyasetçi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy ve İsmet İnönü'yü rahmetle andı.

Özkoç, İnönü'nün Batı Cephesi Komutanı ve Kurtuluş Savaşı kahramanı, siyasi bir zafer olan Lozan Antlaşması'nın da mimarı olduğunu kaydetti.

Türkiye'de çok partili hayata geçişin İsmet İnönü döneminde gerçekleştiğine işaret eden Özkoç, "Vatanını ve milletini yürekten seven, askeri ve diplomatik bir deha, namuslu bir siyasetçi, devlet adamıydı. Evlatlarını devlet okullarına gönderecek kadar eşitlikçi, mütevazı bir cumhuriyet insanıydı." dedi.

- "Bu kutlu mücadeleyi yüz yıl öncesinden aldığımız ilhamla gerçekleştiriyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olmasına yönelik Meclisin aldığı kararın çok kıymetli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve İsmet İnönü'yü rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılına işaret eden Özkan, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Atatürk'ün, 7. Ordu Komutanı olarak Hatay, İdlib, Afrin hattında müdafaa gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Afrin'in Birinci Dünya Savaşı'nda işgal edilmediğini, 1921'e kadar ana vatana bağlı olduğunu anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"İşte 100 yıl sonra 7. Ordu Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın orada kutlu mücadele verdi. Bugün Misakımilli hudutlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı bir kez daha verdiğimiz mücadeleyle kendimizi gösteriyoruz. Gaziantep'in müdafaasını burada anarken, o kahramanca mücadeleye emek verenleri, hayırla, minnetle, şükranla yad ederken, 100 yıl sonra şanlı ecdadımızın torunları olarak, bu coğrafyada Türkleri, Kürtleri, Arapları bir arada yaşayan ortak hukukumuzu, birlikte yaşama inancımızı ayaklar altına almaya çalışan terör örgütü ve terör örgütüne destek veren bütün dahili ve harici bedhahları milletimize şikayet ediyoruz."