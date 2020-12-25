1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanının düğünü böyle olur! Önlükten gelinlik, ambulanstan gelin arabası

İzmir'de yaşayan Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı isimli sağlık çalışanları, sağlıkçı önlükleriyle dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise ambulans oldu.
 25 Aralık 2020 16:51
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'de yaşayan Zeynep Fırtına ve Erhan Yaymacı isimli sağlık çalışanları, sağlıkçı önlükleriyle dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise ambulans oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli hemşire Zeynep Fırtına (48) ve Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş doktoru Erhan Yaymacı (44), korona virüs sürecinde yoğun bakım servislerinde görev almaya başladı. Zorlu pandemi sürecinde aile büyükleriyle bile görüşemeyen çift, evlenme kararı aldı ancak pandemi nedeniyle aileler tanışamadı. Nikah için gün alan çift, bugün Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin gelin arabası ise çiçeklerle süslenen ambulans oldu. Belediyeye ait nikah salonuna siren sesleri eşliğinde ambulansla gelen çift, alkışlarla içeriye alındı. Çiftin nikahı ise maske ve mesafe kuralları doğrultusunda Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ tarafından kıyıldı.

"Davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik"

Sağlıkçı önlüğünü gelinliği yapan hemşire Zeynep Fırtına, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için nikahında önlük giydiğini söyledi. Fırtına, "Ben 25 yıllık hemşireyim ve eşim diş hekimi. Zor günler geçiriyoruz. Deprem acısını unutamadık. Sağlık camiasından çok kaybımız var. Bu yüzden biz de davetlilerin karşısına önlüklerimizle çıkarak şehitlerimizi anmak istedik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı kaybettik. Biz annelerimizi birbiriyle tanıştıramadık. İnsanlar o kadar dikkatsiz davranıyor ki kayıplarımız çok oluyor. Riskli olduğumuz için ailelerimiz dahi burada tanıştı. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

"Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu"

Unutulmayacak bir nikah kıydıran damat Erhan Yaymacı, "Hepimiz için dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Birbirimizden uzak duralım. Düğün aracımızın ambulans olması arkadaşlarımızın bize bir jesti oldu. Pandemi ortamında çok süslenmemesi için arkadaşlarımızdan rica ettim. Bize bayrağımız yeter" açıklamasında bulundu.

"Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız"

Çiftin nikahını kıyan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise, "Bornova'da ikamet eden tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemleri ve 'Her şey bizden' projesi devam ediyor. Onlar bizim yanımızda, biz de onların yanındayız. Bu mutlu günlerinde onların nikahını kıymaktan dolayı mutluyum. Çok zor bir dönem geçirdik. Kaybedilmiş 1 yıl oldu. Böyle bir mutlu günü özlemişiz. İnşallah 2020 yılında daha mutlu bir dünya temenni ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarından müteşekkirim" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
18 yaşındaki üniversiteli 'damar görüntüleme cihazı' tasarladı
25 Aralık 2020 15:57		 Öğretmenden, canlı derste öğrencisine doğum günü sürprizi
25 Aralık 2020 15:33
Moderna'nın aşısında yan etki ortaya çıktı
25 Aralık 2020 14:52		 Hatipoğlu, 'Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım' diyen Sifil'i eleştirdi
25 Aralık 2020 14:47
Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak
25 Aralık 2020 14:45		 'İyilik melekleri' Salih amcanın aracı için de seferber oldu
25 Aralık 2020 14:20
Sağlıkçı çift, ambulansla geldikleri nikah sarayında evlendi
25 Aralık 2020 13:37		 Harşit Çayı'na düşen köpek, bir genç tarafından kurtarıldı
25 Aralık 2020 13:22
Kayak merkezlerinde son durum
25 Aralık 2020 12:55		 Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
25 Aralık 2020 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:08 - Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı17:04 - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında tutukluluğa devam16:56 - Valilik açıkladı: Şehre gelen herkesten test istenmeyecek16:55 - Eski Rektörün akademik ilanlarını kişiye özel olduğu için ilan etmişti. Bakın o ne yaptı?16:51 - Sağlık çalışanının düğünü böyle olur! Önlükten gelinlik, ambulanstan gelin arabası16:48 - TBMM Genel Kurulunda İsmet İnönü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı
16:45 - Türkiye'de İngilizce öğrenmek neden bukadar zor?16:41 - MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması16:39 - Tiktok fenomenini tehdit eden Ümitcan Uygun hakkında soruşturma16:34 - Başsavcılıktan, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama16:27 - MEB tarafından 500 bin tabletin 3. faz dağıtımları başladı16:17 - İçişlerinden hatırlatma: 56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor
16:11 - Bakan Karaismailoğlu: Tarihi Uzunköprü restore edilecek16:07 - Karne notları nasıl verilecek?16:02 - Kerem Kınık: Her 8 kişiden biri Kızılay gönüllüsü15:57 - 18 yaşındaki üniversiteli 'damar görüntüleme cihazı' tasarladı15:55 - Yangında balkonda mahsur kalan çocukları böyle kurtardılar
15:52 - 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engin Nurşani hayatını kaybetti
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
Aşı yoksa iş de yok
Erdoğan'ın karşısında kim ne kadar oy alıyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tüm giysileri aynı renk olan insan 2
izindeyken sözlüğe musallat olmak 2
ES-SEMi 2
Avrupa'ya gider misin anketi 5
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 5
paulownia 1
dünyanın merkezine doğru 1
Bir yemek tarifi bırak 2
dua ve himmetlerle galatasaray'ı ayağa kaldırmak lazım 1
üçüzlerin birbirini fetöcülükle suçlaması 5
SON İLANLAR
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam