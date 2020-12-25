Valilik açıkladı: Şehre gelen herkesten test istenmeyecek
|25 Aralık 2020 16:56
|+Aa- Yazdır
Kırklareli Valiliği, şehre girecek herkese Kovid-19 testi yapılması bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.
Kırklareli İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı yazılı açıklamayla, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kırklareli genelinde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti veren lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılması" yönündeki karar duyurulmuştu.
Kırklareli Valiliği ise İl Hıfzısıhha Kurulu kararının yanlış anlaşılması üzerine yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, alınan Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Sağlık İl Müdürlüğünce "ihtiyaç duyulması halinde" PCR testi yapılması gerekli görülen, Kırklareli'nde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen vatandaşlar arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamada, "Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişlerinden hatırlatma: 56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor
25 Aralık 2020 16:17
|397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı
25 Aralık 2020 15:52
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
25 Aralık 2020 15:05
|THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi
25 Aralık 2020 14:50
|Siirt Belediyesi: Sayıştay raporu, HDP'li belediye dönemine ait
25 Aralık 2020 13:41
|Kötülüğün 'Zehirli Arkadaşı' konulu cuma hutbesi okundu
25 Aralık 2020 13:39
|'Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek'
25 Aralık 2020 11:42
|'Hakkari'de 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı'
25 Aralık 2020 11:26
|'Dur' ihtarına uymadı, aracı bırakıp kaçtı
25 Aralık 2020 08:58
|OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı
25 Aralık 2020 08:58