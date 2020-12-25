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Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı

Afyonkarahisar'da bir şahıs akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı gerçekleştirerek elektrik akımına bağlı trafoyu çaldı. Jandarma ekipleri trafoyu çalan ve satın alan şahsı başarılı takiple yakaladı.
 25 Aralık 2020 17:08
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Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı

Afyonkarahisar'da bir şahıs akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı gerçekleştirerek elektrik akımına bağlı trafoyu çaldı. Jandarma ekipleri trafoyu çalan ve satın alan şahsı başarılı takiple yakaladı.

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide kamuya ait elektrik akımı bağlı trafonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası E.K., isimli şahsa ulaştı. E.K.'nin geçtiğimiz 14 Aralık Pazartesi günü trafoyu çaldığı ve kendisine ait araçla taşıyarak hurda malzemeler alan Ş.Ş., isimli şahsa sattığını belirleyen ekipler sonrasında düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.K. tutuklanırken, Ş.Ş. hakkında ise işlem yapıldı.

Öte yanda, çalınan trafoda kamu görevlilerine teslim edilirken, şahsın elektrik akımına bağlı trafoyu nasıl çaldığı ise belirsizliğini koruyor.
İhlas Haber Ajansı
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