Erkek hemşire koronaya yenik düştü
|25 Aralık 2020 17:33
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Konya'da çalıştığı hastanede korona virüse yakalanan erkek hemşire hayatını kaybetti. Dün iki doktorun ölümünün ardından bugün bir hemşirenin vefatı üzüntüyle karşılandı.
Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Uğur Topçu'ya iki ay önce korona virüs bulaştı. Bir süre çalıştığı hastanede tedavi gören 41 yaşında bir çocuk babası hemşire durumunun ağırlaşması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen sağlık çalışanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi Yazır Mezarlığında toprağa verilirken İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, genç yaşta hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
Konya'da dün ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Recep Memik ile aile hekimi olarak görev yapan Doktor Ayhan Dağlı, Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmişti.
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