Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
|25 Aralık 2020 17:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.
Halka tatlı ikram ettiği sırada Erdoğan'ın "bu çok çok faydalı, bunu yiyen Covid'den kurtulur" sözleri dikkat çekti.
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