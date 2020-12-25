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O ilde tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, korona virüs vakalarında yüzde 50 oranında bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Rakamlar, kısıtlamaların etkisinin ortaya çıktığını gösteriyor" dedi.
 25 Aralık 2020 17:49
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O ilde tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, korona virüs vakalarında yüzde 50 oranında bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Rakamlar, kısıtlamaların etkisinin ortaya çıktığını gösteriyor" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının etkisini göstermeye başladığını ve vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeke Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, "Malatya'da yaşadığımız vaka sayısının en yüksek olduğu dönem. Eylül ayının ortalarından sonra Ekim ayının başına kadar bir düşüş yaşadık. Fakat maalesef hem vatandaşlarımızın tedbirlere uyulmaması hem de virüsün tekrar kapalı ortamlarda daha fazla yayılıyor olması nedeniyle Ekim ayın ortalarında tekrar artışa geçti. Aralık ayının başına kadar yine o pik seviyesine ulaşmamış olsak bile, yüksek rakamları ilimizde görmeye devam ettik. Sonrasında bilginiz gibi, önce akşamları saat 21:00 dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Onun etkilerini 15 gün içinde görmeye başladık. Son olaraktan daha geniş kapsamlı hafta sonu tam olarak sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla Aralık ayının 10'u itibariyle ciddi bir düşüş yaşadık. Aralığın 10 undan sonra geçen haftaya kadar yaklaşık yüzde 50 civarında vaka sayısında azalma oldu. Şuanda vardığımız noktada maalesef daha aşağı inemiyoruz. Çünkü hale tedbirler aksatan ve tedbirlere duyarlı olmayan temizlik kuralı maske ve kapalı ortamlarda yoğun bir şekilde bulunan insanlar nedeniyle maalesef vatandaşlarımızın bir kısmı bu kurallara uymadığı için gerekli düşüklük sağlanamıyor. Bunun daha altı rakamları göremiyoruz ve görmüyoruz. Şuan sabit seyrediyoruz son bir haftadır" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Aşının önce sağlıkçılara sonra ise 65 yaş üstü yaşlılara yapılmasıyla bu sayıların bir miktar daha düşmesini umut etiklerine dikkat çeken Bentli, "Ben iç hastalıklar öğretim üyesiyim. Benim branşım değil ama takip ettiğimiz makaleler dinlediğimiz bilim kurulu üyelerimiz ve hocalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla şuan bilinmeyen bir şey ama ben aşı yaptırdıktan sonra Aşının yüzde 90 kuruculuğu var. Virüs beni hasta etmeyecek ama bende virüs varsa ben başkasına aşı olmayan birisine bulaştıracak mıyım bilmiyoruz. Bu önemli bir konu niye toplum yüzde 65 üzerinde aşılama olmadıkça belki biz bu salgından kurtulamayacağız. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca Bakanımız açıkladı, Pazartesi sabahı ilk dozlar ülkemize inecek. Hemen sağlık personelimize ve risk grubu olan vatandaşlarımız aşılanmaya başlanacak. Aşı oranları yüzde 65 geçtiği anda biz bu salgından kurtulacağız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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