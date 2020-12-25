Sağlık Bakanlığı, 13 bin 589 kadronun yer aldığı yer değiştirme duyurusu yayımladı
|25 Aralık 2020 17:59
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Sağlık Bakanlığı Ocak dönemi yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Başvurular 25 Aralık 2020 Cuma - 30 Aralık 2020 Çarşamba (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.
Başvurular için toplamda 13 bin 589 kadro yer alıyor
2021 YILI OCAK DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2021 Yılı Ocak
Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021
tarihi Salı günü noter
huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.
Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
1. İstihdam Planlama Komisyonu'nun 30.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60'ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.
Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.
2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2021 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.
3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi
için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma
tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları
kabul edilecektir.
4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY'sini tamamlamış
olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.
b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile
atananlar görev yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatını
yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık
ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile
yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven
alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış
ise de iptal edilecektir.
6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2021 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme
işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
7. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte
tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda
itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
8. Kura son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
9. 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26. ve 31. maddelerine
göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin
bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
11. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık
Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer
personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat
edebileceklerdir.
12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabip ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, yabancı dil şartı hariç başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.
Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak;
*) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak
üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,
**) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded),
SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index)
indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma
makalesi bulunmak,
***) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded),
SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index)
indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak
üzere en az üç yayını bulunmak.
Bu belgeler başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilecektir.
Belgeleri eksik olan veya istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde sisteme
yüklemeyen
kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY'si devam edenlerin
kura başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin "a)" bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.
13.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel
bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden
itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta
iken 663 sayılı KHK'nın 42. Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu
kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden
itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı
ve Halk Sağlığı Laboratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi
Başhekim ve Başhekim Yardımcısı, eğitim görevlisi ve vekaleten eğitim görevlisi
olarak görev yapan personeller bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda
yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde görevlerinden
ayrılışlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul
edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç
30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları
yapılmayacaktır.
14. a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli
çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
b) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK nın 45/A maddesine göre
çalışmakta olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
c) 663 sayılı KHK' nın 45/A maddesine göre çalışmakta iken 657 sayılı DMK'
nın 4/A maddesine göre kadrolu olarak atanan personelin kadroya geçiş tarihi
itibariyle 1 yıl geçmeden başvuruları kabul edilmeyecektir.
15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY'si devam edenlerin başvuruları
kabul edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY'si bitenlerin
ilgili İl Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma
uygun olarak) alacakları belgeyi PBS üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri
gerekmektedir.
16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 04.01.2021-
20.01.2021 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden
başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
17. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta
bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
18. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil
edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup
yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
19. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.
20. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir
2021 YILI OCAK DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMA KURASI TAKVİMİ
25 Aralık 2020 Cuma- 30 Aralık 2020 Çarşamba Saat 18:00'e kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması
15 Ocak 2021 Cuma İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden
ilanı
15 Ocak 2021 Cuma - 18 Ocak 2021 Pazartesi Saat 18:00'e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması
25 Ocak 2021 Pazartesi İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı
26 OCAK 2021 SALI KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
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