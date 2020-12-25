Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı önemli oranda düştü
|25 Aralık 2020 18:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri ile haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" dedi.
İSTANBUL İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020
Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. pic.twitter.com/JQHtIfV2ZM
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