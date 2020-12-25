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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı önemli oranda düştü

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki vaka sayısında önemli bir düşüş kaydedildiğini açıklayarak, ''Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı'' bilgisini verdi.
 25 Aralık 2020 18:10
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Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı önemli oranda düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri ile haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" dedi.
Memurlar.Net
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