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Kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanına mahkemeden sevindirici haber

Kronik rahatsızlığı olmasına rağmen idari izinli sayılmayan sağlık çalışanının mağduriyeti yargıya taşıdı. Yargı, kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanının idari izinli sayılması gerektiğine hükmetti.
 25 Aralık 2020 18:13
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Kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanına mahkemeden sevindirici haber

Olay, Ankara'da bir hastanede veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan sağlık personelinin itirazı üzerine yaşandı. Yüzde 77 engelli ve kronik akciğer yetmezliği bulunan sağlık çalışanına, hastane yönetimi, Bakanlığın genelgesini gerekçe göstererek idari izin vermedi.

İdarenin bu tasarrufu üzerine Sağlık-Sen, kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı

Ankara 6.İdare Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.

Mahkeme kararında, sağlık çalışanlarının salgınla özverili ve insanüstü mücadele ettikleri vurgulanarak, birçok sağlık çalışanının virüse yakalandığı ve hayatlarını kaybettiklerine işaret edildi.

İdarenin vermiş olduğu kararın hukuka aykırı işlem olduğunu belirten mahkeme, devamında şu gerekçelere yer verdi. "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de Covid-19 pandemisinden olumsuz yönde etkilendiği ve bu pandemide kronik hastalığı olanların daha dezavantajlı oldukları, özellikle virüsün akciğere yerleşen ve tahribatına yol açan özelliğinin tıp bilimince kabul edildiği de göz önüne alındığında, davacının akciğer rahatsızlığının bulunması ve hastane ortamında çalışıyor olmasından dolayı, dava konusu işlemin, Covid-19 virüsünün davacıya bulaşma riskini arttıracağı ve bu durumun devamının davacının sağlığını tehlikeye atacağı açıktır."

Dava sonucunda mahkeme, sağlık çalışanının risk grubunda yer aldığını ve idari izin alabileceğini belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Memurlar.Net
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