Kalp krizinden vefat eden başkanın yerine seçim yapıldı
|25 Aralık 2020 18:42
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Muğla'nın Ula ilçesinde belediye başkanının vefatı nedeniyle yapılan seçimin sonucunda, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler yeni başkan oldu.
Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın vefatının ardından, Ula Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek için toplandı.
AK Parti'li Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Özay Türkler ile CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Dağlıoğlu'nun yarıştığı seçimin birinci ve ikinci turlarında üçte ikilik çoğunluk sağlanamadı.
Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise 15 meclis üyesinin 9'unun oyunu alan Türkler, yeni başkan seçildi.
Türkler, yaptığı konuşmada, ölümün hayatın bir gerçeği olduğunu söyledi.
Gönüllerin Akkaya'nın yaşamasını ve görevine layıkıyla devam etmesini istediğini aktaran Türkler, "Cumhur İttifakı arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Diğer meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bundan sonra İsmail başkanın yolu yolumuz, sözü de sözümüzdür." dedi.
Seçimin ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Türkler'i tebrik etti.
Gölcük Mahallesi'nde ziyaretler yapan İsmail Akkaya, 17 Aralık'ta fenalaşması üzerine kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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