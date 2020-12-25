FETÖ soruşturmasında muvazzaf astsubay tutuklandı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.
|25 Aralık 2020 18:45
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da muvazzaf astsubay olarak görev yapan S.T. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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