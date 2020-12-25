Kısıtlama öncesi İstanbul boşalıyor, trafik durma noktasına geldi
|25 Aralık 2020 18:53
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde, evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafiğin yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra, Edirnekapı'dan Avcılar istikameti ve TEM Akşemsettin Viyadüğü'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine trafik yoğunluğu gözlendi.
TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde de yer yer araç yoğunluğu oluştu. Otoyola ulaşan bağlantı noktalarındaki trafik nedeniyle vatandaşların uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldıkları görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasını şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle de TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 18.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
25 Aralık 2020 20:25
|Kalp krizinden vefat eden başkanın yerine seçim yapıldı
25 Aralık 2020 18:42
|O ilde tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor
25 Aralık 2020 17:49
|Yangında balkonda mahsur kalan çocukları böyle kurtardılar
25 Aralık 2020 15:55
|İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
25 Aralık 2020 11:01
|İçinde tarih barındıran kanyon: İncesu
24 Aralık 2020 22:26
|O ile özel tedbir uygulandı, vaka sayıları düşüşe geçti
24 Aralık 2020 15:56
|Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması
24 Aralık 2020 15:53
|AFAD'ın İzmir depremi raporu: Beton kalitesi yetersiz
24 Aralık 2020 15:45
|Meteoroloji'den İstanbul'a yarın için sarı uyarı
24 Aralık 2020 14:40