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Bakan Kurum: Her yıl 300 bin konut dönüştürülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, şehirleri depreme hazır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını bildirdi.
 25 Aralık 2020 18:59
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Bakan Kurum: Her yıl 300 bin konut dönüştürülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, şehirleri depreme hazır hale getirmek için canla başla çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindekilerle Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kurum, daha sonra "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında yaptığı konuşmada, yeni projelerin, müjdelerin 7'den 70'e tüm Kocaelililere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak Kocaeli'yle beraber 81 kente 300'den fazla ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, şehirlerde, millet bahçelerinden sosyal konutlara, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar binlerce projeyi başlatmanın mutluluğunu, milletin duasını almanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Kurum, şehirleri bir beden, çevre ve tabiat değerlerini ise o bedenin ruhu olarak gören kadim bir medeniyetin mensupları olduklarını dile getirerek, "Çevremizi, millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla 7 bölge 81 il için hazırladığımız iklim değişikliği eylem planlarımızla sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık hareketimizle yüzölçümünü her geçen gün artırdığımız doğal koruma alanlarımızla muhafaza ediyor, geleceğe taşıyoruz. Şehirlerimizi iyiliğin, güzelliğin, sanatın, kültürün, sporun ve sağlığın 81 ayrı merkezi olarak görüyor ve bu idrakle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Kocaeli'ye son 18 yılda onlarca farklı alanda 45 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, bakanlık olarak da kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerinden çevre ve altyapı çalışmalarına kadar hem Kocaeli merkezde hem de 12 ilçede pek çok alanda yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 1 milyar 700 milyon liralık yatırımın da olanca hızıyla devam ettiğini kaydetti.

- "Önceliğimiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü"

81 ilde olduğu gibi depremden en büyük zararları gören, en büyük acıları yaşayan Kocaeli'de de önceliklerinin kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü olduğunu vurgulayan Kurum, "(Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü) diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." dedi.

Riskli bölgelerin başında ise İzmit Cedit Mahallesi'ndeki yaklaşık 13 hektarlık alanın geldiğine işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz. İçinde her türlü sosyal donatıyı barındıran projemizi inşallah şubat ayı içerisinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Toplamda 50 blokta 982 konutun inşası için 'Bismillah.' diyeceğiz. Cedit Mahallesi'ndeki kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi daha yaşanabilir, huzur içinde komşularıyla yeni yuvalarında oturmaları için adımları atmış olduk. Vatandaşlarımıza olan sözümüzü tutmanın gururu içindeyiz. Projemiz tamamlandığında Cedit Mahallesi yepyeni bir mahalle olacaktır."

Bakan Kurum, Vali ve belediye başkanlarıyla yeni bir değerlendirme yaptıklarını aktararak, "Bu toplantının ardından projemizin kapsamını büyütme kararı aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. Dönüşmesi acil olan konutlara ilişkin ilk etapta 500 konutumuzu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Kocaelimizde, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz. Bu konutların bedellerinde yüzde 40'a varan indirimle uzun vadeli, vatandaşlarımızın taksit öder gibi, kiranın da belki altında 180 ay, 240'a varan vadelerle ev sahibi olabileceği büyük dönüşüm sürecini de başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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