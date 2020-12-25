Ders saati dışında uyku vakitlerinde öğrencilerine masal anlatıyor
|25 Aralık 2020 19:09
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Ayhan Sarı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencileriyle birlikte kostüm giyerek yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. Ders saatleri dışında da öğrencilerine vakit ayıran öğretmen, uyku saatinden önce masallar anlatıyor.
Uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde Karasulu sınıf öğretmenlerinden Ayhan Sarı, "Haydi çocuklar masala" sloganıyla akşam saatlerinde de öğrencilerini bir araya getiriyor. Canlı yayın yapan Sarı, gerçekleştirdiği farklı etkinliklerle hem öğrencilerin hem de velilerin büyük beğenisini topluyor. Öğrencilerin okullarından ayrı kaldığı ve uzaktan eğitimin devam ettiği süreç içerisinde Sınıf Öğretmeni Sarı, ders harici saatlerini de öğrencilerine ayırarak örnek bir fedakarlık ortaya koyuyor.
Daha önceden öğrencileriyle masal etkinliği yaptıklarını, daha sonra kostüm giyerek etkinliğe renk katılacağını ve katılımın daha etkin olacağını düşündüğünü söyleyen Sarı, "Uzaktan eğitimin yanı sıra, hafta 2-3 gün öğrencilerimle sohbet yayını yapıyoruz. Bu etkinliği de genelde yatma saatinden yarım saat öncesine denk getiriyorum ve yayın biter bitmez çocuklar uykuya yatıyor. Öğrenciler de aileler de bu etkinlikten çok memnun kalıyor" dedi.
Kostümlü masal etkinliği ile öğrencilerin enerjilerini atabildiklerine, eğlendiklerine ve öğrendiklerine dikkat çeken Sarı, "Yayında sohbetler, arkadaşça oluyor. Aileler de arka plandan katılım ve destek veriyor. Yayınları 'Ayhan öğretmen' isimli Youtube sayfamdan paylaşıyorum. Önümüzdeki günlerde, çocukların eğlenebileceği bir yılbaşı etkinliği yapacağız. Arkasından 80'ler ve 90'lar etkinliği gerçekleştireceğiz. Anne ve babalarının sevdiği şarkıları, kostümler eşliğinde seslendireceğiz" diye konuştu.
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