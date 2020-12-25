THY duyurdu! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'ye gelecek yolcular için 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi isteneceğini açıkladı
|25 Aralık 2020 19:42
|+Aa- Yazdır
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'ye gelecek yolcular için 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi isteneceğini açıkladı
Bilal Ekşi'nin açıklaması şöyle:
Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek
25 Aralık 2020 18:56
|Bu ilde sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı
25 Aralık 2020 18:21
|Sağlık Bakanlığı, 13 bin 589 kadronun yer aldığı yer değiştirme duyurusu yayımladı
25 Aralık 2020 17:59
|CHP'nin yeni İl Başkanlığı binasına 'usulsüz tadilat' mührü
25 Aralık 2020 17:52
|Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
25 Aralık 2020 17:17
|Valilik açıkladı: Şehre gelen herkesten test istenmeyecek
25 Aralık 2020 16:56
|İçişlerinden hatırlatma: 56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor
25 Aralık 2020 16:17
|397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı
25 Aralık 2020 15:52
|THY'den mutasyon riski nedeniyle İngiltere'ye tahliye seferi
25 Aralık 2020 14:50
|Siirt Belediyesi: Sayıştay raporu, HDP'li belediye dönemine ait
25 Aralık 2020 13:41