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'Ayhan Bilgen görevde kaldığı sürede 281 gün bu şehirde değildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "Bu (eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen) görevde kaldığı süre içerisinde 281 gün bu şehirde değildi. 281 gün bu şehrin dışında, izinli veya görevi dışında şehirden uzak oldu. O olmadığı süre içerisinde görevi kim yürüttü, örgüt tarafından görevlendirilmiş eş başkan sıfatıyla yerine bakan, belediye eş başkanı. Durum bu, tablo bu ve gelinen nokta bu"
 25 Aralık 2020 19:51
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'Ayhan Bilgen görevde kaldığı sürede 281 gün bu şehirde değildi'

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'i işaret ederek, "Bu görevde kaldığı süre içerisinde 281 gün bu şehirde değildi. 281 gün bu şehrin dışında, izinli veya görevi dışında şehirden uzak oldu. O olmadığı süre içerisinde görevi kim yürüttü, örgüt tarafından görevlendirilmiş eş başkan sıfatıyla yerine bakan, belediye eş başkanı. Durum bu, tablo bu ve gelinen nokta bu." dedi.

Kars'a gelen İnce, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile Valilikte bir süre görüştü.

Görevlendirme yapılan Kars Belediyesine de geçen İnce, burada belediyenin çalışmaları hakkında Öksüz'den bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, belediye ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

- "2,5 ayda 7,5 milyon lirayı aşkın hizmet üretildi"

Vali Türker Öksüz'ün Belediye Başkan Vekilliği görevini 2,5 ay önce devraldığını anımsatan İnce, şöyle konuştu:

"Kars Belediyesi, tamamen asli görevini yerine getiremeyen, dağınık bir durumda olan, borçlu ve kirli bir şehri ortaya koyan bir belediyeydi. Bu şartlar altında belediye başkan vekilimiz, belediyeyi teslim aldı ve 2,5 ay gibi bir sürede yaptığı çalışmalarla buradaki hizmetleri yerine getirdi. Bu (eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen) görevde kaldığı süre içerisinde 281 gün bu şehirde değildi. 281 gün bu şehrin dışında, izinli veya görevi dışında şehirden uzak oldu. O olmadığı süre içerisinde görevi kim yürüttü, örgüt tarafından görevlendirilmiş eş başkan sıfatıyla yerine bakan, belediye eş başkanı. Durum bu, tablo bu ve gelinen nokta bu. Her şey açık ve net ama 2,5 aylık gibi bir sürede belediye başkan vekilimiz burada yaklaşık 6 milyon lira bir borç ödedi ve 7,5 milyonu aşkın hizmet üretti."

İnce, görevlendirme yapıldıktan sonra Kars Belediyesinin kentte altyapı, kaldırım ve yol çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirterek, belediyenin vatandaşa hizmetin öncelediğini dile getirdi.

- "Kars'ta adeta su gibi, sosyal projeler de durmuş durumdaydı"

Belediyenin büyük projeler yapmaya devam edeceğini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Şehrin en büyük ihtiyacı olan otogarı, kapalı semt pazarı, kapalı ve ısıtmalı duraklar, içme suyu ishale hattının yenilenmesi ve içme suyu kaynağı getirilmesi, çocuk parklarının yapılması, katı atık bertaraf tesislerinin yapılması, sosyal-kültürel projelerin biran önce hayata geçirilmesi en büyük ihtiyaç olan projeler. Kars'ta adeta su gibi, sosyal projeler de durmuş durumdaydı. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yapılan planlamalarla buradaki ekip ile ihtiyaç duyulan bütün hizmetler en etkin şekilde yürütülmeye devam edilecektir. "

İnce, kısa sürede vatandaşlara hizmet sunan Öksüz'e teşekkür etti.

Bir gazetecinin, belediyedeki bazı kaynakların örgüte aktarıldığı iddiasının olduğu yönündeki sorusuna İnce, "Tabi bu konuda devam eden bir adli süreç var. Bu konuda yapılan tespitler var. Zaten burada yapılan operasyon neticesinde birçok kişi tutuklanmış durumda, bunlar boşuna olmuyor. Yapılan tespitler değerlendiriliyor ve adli süreç devam ediyor. Bu şekilde örgütle bağı var ki böyle bir sonuç çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İnce ve beraberindekiler daha sonra Kars Vadi Projesi'ni ve restorasyonu yapılan Kars Polisevi'ni inceledi.
Anadolu Ajansı
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