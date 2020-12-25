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Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişindeki su sayacını yerinden söküp çalan hırsızlık şüphelisi, yere akan suyu bezle sildikten sonra binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
 25 Aralık 2020 20:21
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın girişindeki su sayacını yerinden söküp çalan hırsızlık şüphelisi, yere akan suyu bezle sildikten sonra binadan ayrıldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün İspat Camii Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, açık olan apartman kapısından içeri girerek giriş katında bulunan ana su sayacını söktü. Sık sık merdivenleri ve kapıyı kontrol eden şüpheli vanayı sökerek, cebine koydu. Şüpheli, vanayı söktüğü sırada yere akan suyu da cebinden çıkardığı bezle sildikten sonra binadan ayrıldı. Suların akmaması üzerine şüphelenen bina sakinleri, ana su vanasının yerinden sökülerek, çalındığını fark etti. İhbar üzerine polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

DHA
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