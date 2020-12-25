1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vaka sayısı 80 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyonu aştı.
 25 Aralık 2020 20:33
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 80 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyon 2 bin 897'ye yükseldi.

ABD, 19 milyon 135 bin 910 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 165 bin 194 ile Hindistan, 7 milyon 430 bin 980 ile Brezilya, 2 milyon 992 bin 706 ile Rusya, 2 milyon 527 bin 509 ile Fransa, 2 milyon 221 bin 312 ile İngiltere, 2 milyon 118 bin 255 ile Türkiye, 2 milyon 9 bin 317 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya, 1 milyon 624 bin 998 ile Almanya, 1 milyon 571 bin 680 ile Arjantin, 1 milyon 559 bin 766 ile Kolombiya, 1 milyon 362 bin 564 ile Meksika, 1 milyon 249 bin 79 ile Polonya, 1 milyon 189 bin 203 ile İran ve 1 milyon 12 bin 167 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 753 bin 799 kişi yaşamını yitirdi, 56 milyon 341 bin 152 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'a karşı bağışıklığın 8 ay sürebileceği belirlendi
25 Aralık 2020 14:58		 Türkiye- İsrail ilişkilerinde Aliyev arabulucu oldu
25 Aralık 2020 08:55
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
24 Aralık 2020 23:21		 Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı
24 Aralık 2020 20:50
Avrupa Birliği ve İngiltere ticari ilişkilerde uzlaştı
24 Aralık 2020 18:08		 Mutasyon virüs Avrupa dışında bir ülkeye sıçradı
24 Aralık 2020 17:11
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti
24 Aralık 2020 10:18		 Sinovac aşısının Brezilya'daki ilk sonuçları açıklandı. %50'nin üzerinde
24 Aralık 2020 09:37
İkinci mutasyon: Daha hızlı yayılıyor
24 Aralık 2020 06:15		 DSÖ'den mutasyon açıklaması: Büyük ölçüde daha bulaşıcı
23 Aralık 2020 23:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti21:47 - Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı21:37 - Karne notları nasıl verilecek?21:24 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:20 - BioNTech ile aşı anlaşması imzalandı: 550 bin dozu hazır21:07 - Koronavirüs Aydınlı muhtarı hayattan kopardı
20:54 - Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı20:43 - Valilikten açıklama: Aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma var20:41 - 3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları20:33 - Vaka sayısı 80 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler20:29 - Bakan Koca açıkladı: Yurtdışından gelenlere test şartı20:25 - Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
20:21 - Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi20:16 - Cezaevinden izinli çıktı, karısını tüfekle vurdu20:07 - Ersin Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok20:04 - Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı19:51 - 'Ayhan Bilgen görevde kaldığı sürede 281 gün bu şehirde değildi'
19:42 - THY duyurdu! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engin Nurşani hayatını kaybetti
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yürüyen balık 1
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 5
bilgi çağı 1
çam ağacı süslemek 1
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 4
dünyanın en yalnız ağacı 4
doğru sözlü olmak 4
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 6
3 gemi kazasından kurtulan kadın 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 7
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak
Adalet Bakanlığı 40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam