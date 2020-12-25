1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Coivd19 aşısının yapılmasında 3. aşamada aşılanması planlanan meslek gruplarını belirledi.
 25 Aralık 2020 20:41
+Aa- Yazdır
3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları

Bilindiği üzere Covid19 aşısında, 1. aşamada sağlık personeli olanlar aşılanacaktır. 2. aşamada aşılanacak meslek grupları henüz belli değildir. Ancak 3. aşamada aşılanması planlanan meslek grupları Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, Yalova'da 3. aşamada, market, bakkal, berber, banka, PTT, kargo ve AVM çalışanları ile pazar esnafının aşılanması planlanmıştır.

Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, aşılanacak meslek gruplarıyla ilgili iki karar almıştır. İlk kararda yer alan meslek gruplarına zorunlu aşı yapılacağı şeklinde bir algı oluşunca, Hıfzıssıhha Meclisi ikinci bir karar almış ve aşılamanın gönüllü olacağını belirtmiştir.

İşte Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı 23 ve 25 aralık 2020 tarihli kararlar
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
25 Aralık 2020 21:24		 Bakan Koca açıkladı: Yurtdışından gelenlere test şartı
25 Aralık 2020 20:29
THY duyurdu! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak
25 Aralık 2020 19:42		 Trafik cezaları e-posta hesaplarına gelecek
25 Aralık 2020 18:56
Bu ilde sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım 3 ay uzatıldı
25 Aralık 2020 18:21		 Sağlık Bakanlığı, 13 bin 589 kadronun yer aldığı yer değiştirme duyurusu yayımladı
25 Aralık 2020 17:59
CHP'nin yeni İl Başkanlığı binasına 'usulsüz tadilat' mührü
25 Aralık 2020 17:52		 Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
25 Aralık 2020 17:17
Valilik açıkladı: Şehre gelen herkesten test istenmeyecek
25 Aralık 2020 16:56		 İçişlerinden hatırlatma: 56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor
25 Aralık 2020 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti21:47 - Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı21:37 - Karne notları nasıl verilecek?21:24 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:20 - BioNTech ile aşı anlaşması imzalandı: 550 bin dozu hazır21:07 - Koronavirüs Aydınlı muhtarı hayattan kopardı
20:54 - Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı20:43 - Valilikten açıklama: Aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma var20:41 - 3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları20:33 - Vaka sayısı 80 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler20:29 - Bakan Koca açıkladı: Yurtdışından gelenlere test şartı20:25 - Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
20:21 - Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi20:16 - Cezaevinden izinli çıktı, karısını tüfekle vurdu20:07 - Ersin Tatar'dan Mavi Vatan açıklaması: Kararlıktan taviz yok20:04 - Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı19:51 - 'Ayhan Bilgen görevde kaldığı sürede 281 gün bu şehirde değildi'
19:42 - THY duyurdu! 28 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engin Nurşani hayatını kaybetti
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
2020-KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar yayımlandı
Ali Babacan'dan muhalefet partilerine asgari ücret eleştirisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son sigara 4
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 12
yabancılardan aldığımız aranjman şarkılar 1
dürüstlük 1
millet 1
doğru sözlü olmak 4
kavgaya giderken dinlenebilecek müzikler 4
varoluşsal kaygı 3
ES-SEMi 2
17 sinde aşı olup 22 sinde pozitif çıkmak 3
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak
Adalet Bakanlığı 40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam