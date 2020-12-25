3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları

Bilindiği üzere Covid19 aşısında, 1. aşamada sağlık personeli olanlar aşılanacaktır. 2. aşamada aşılanacak meslek grupları henüz belli değildir. Ancak 3. aşamada aşılanması planlanan meslek grupları Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, Yalova'da 3. aşamada, market, bakkal, berber, banka, PTT, kargo ve AVM çalışanları ile pazar esnafının aşılanması planlanmıştır.

Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, aşılanacak meslek gruplarıyla ilgili iki karar almıştır. İlk kararda yer alan meslek gruplarına zorunlu aşı yapılacağı şeklinde bir algı oluşunca, Hıfzıssıhha Meclisi ikinci bir karar almış ve aşılamanın gönüllü olacağını belirtmiştir.

İşte Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı 23 ve 25 aralık 2020 tarihli kararlar