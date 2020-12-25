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Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı

SİVAS'ta yaşayan Gülbeyaz Topgül (68), biriktirdiği 500 bin lira nakit parayı kentte yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'ne bağışlamak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.
 25 Aralık 2020 20:54
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SİVAS'ta yaşayan Gülbeyaz Topgül (68), biriktirdiği 500 bin lira nakit parayı kentte yapımı devam eden Merkez Cami ve Külliyesi'ne bağışlamak üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teslim etti.

Kent merkezinde Mevlana Mahallesi Rüya Sokak'ta ikamet eden Gülbeyaz Topgül, Kent Meydanı'nda yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesi'ne yardımda bulunmak için yaklaşık bir yıl önce niyet etti. Ancak yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedaviye başlayan ve geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Topgül bağışını teslim edemedi. Başkan Bilgin, Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Dernek Başkanı Beşir Köksal ve muhasibi Ali Kılıç ile birlikte Gülbeyaz Topgül'ü evinde ziyaret etti. Topgül biriktirdiği para ile emekli maaşı ve dükkan kiralarını da birleştirerek 500 bin lira nakdi yardımı Başkan Bilgin'e teslim etti.

Hayırsever Gülbeyaz Topgül, "Allah hepinizden razı olsun. Yaklaşık bir yıl önce Sivas'ımızın merkezine bir cami yapılacağını duydum. Çorba da benim de tuzum olsun istedim, yardım yapabilmek için niyet ettim. Daha önce teslim edecektim ama araya rahatsızlığım girdi. Caminin de temelinin atılmasını bekledik. Çok şükür Rabbim ömür verdikçe yardım da bulunmaya da devam etmek istiyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin inşallah, bana dua edin" dedi.

Başkan Bilgin ise, hayrı için Topgül'e teşekkür ederek "Hadisi Şerif'te de buyrulduğu üzere 'İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat'. Rabbim sadaka-i cariyenizi kabul eylesin. Yardımına biz şahit olduk, Rabbim de kabul eylesin" diyerek, parayı Merkez Camii ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç'a makbuz karşılığında teslim etti.
DHA
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