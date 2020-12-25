BioNTech ile aşı anlaşması imzalandı: 550 bin dozu hazır
|25 Aralık 2020 21:20
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını, bu kapsamda bu yıl için ayrılan 550 bin doz aşının yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün açıkladığını anımsattı.
Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."
Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, "Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak." bilgisini paylaştı.
Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Moderna: Aşımız mutasyon virüse karşı da etkili
24 Aralık 2020 18:35
|Virüs mutasyona uğrasa da aşı etkili olur
24 Aralık 2020 13:55
|Yeni araştırma: Korona geçirenler aşı olmuş gibi antikor taşıyor
24 Aralık 2020 13:24
|Bir üniversite daha aşıda Faz- 1 çalışmalarına başlayacak
23 Aralık 2020 14:57
|Pfizer ile BioNTech'in korona aşısının adı belli oldu
22 Aralık 2020 15:26
|Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech ve Pfizer'in aşısına onay verdi
21 Aralık 2020 17:19
|Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
17 Aralık 2020 15:23
|Yerli antikorla 5 dakikada sonuç veren tanı kiti
13 Aralık 2020 12:14
|Bakan Koca: Birkaç gün içinde aşının teslim edileceğini umuyorum
11 Aralık 2020 19:33
|Moderna, geliştirdiği korona aşısını çocuklarda denemeye başladı
11 Aralık 2020 17:06