Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.
|25 Aralık 2020 21:56
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden tüm sağlıkçılara teşekkür etti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabını etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.
"Sağlıkçılarımızlayız" etiketini kullanan Bakan Selçuk, üzerinde "Öğretmen ve öğrenciler olarak hayata sıkıca tutunmamız adına gösterdiğiniz çaba ve emekler için sonsuz teşekkür ederiz." yazılı bir görsel de paylaştı.
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