İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
|25 Aralık 2020 22:02
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı ile gezen bir şahsa müdahale etmek isteyen polis saldırıya uğradı. Hafif şekilde yaralanan polis hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elinde döner bıçağı ile gezip vatandaşları rahatsız eden Ömer G. isimli bir kişi olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamacanın ardından elindeki döner bıçağı ile S.K. isimli bir polis memurunu omzundan yaraladı. Omzuna aldığı döner bıçağı darbesi ile yaralanan polis memuru S.K., meslektaşları tarafından ekip aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Döner bıçağı ile polis memurunu yaralayan saldırgan Ömer G. ise polis otomobiliyle hastaneye getirildi. Saldırganın polis aracının kafesinde de kendine zarar verdiği bildirildi. Şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
25 Aralık 2020 22:21
|Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı
25 Aralık 2020 21:47
|Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi
25 Aralık 2020 20:21
|Cezaevinden izinli çıktı, karısını tüfekle vurdu
25 Aralık 2020 20:16
|Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
25 Aralık 2020 20:04
|Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı
25 Aralık 2020 17:08
|Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi
25 Aralık 2020 15:41
|Cinsel istismardan 621 yıl ceza alan öğretmen, başka istismardan hakim karşısında
25 Aralık 2020 15:18
|Kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
25 Aralık 2020 14:49
|Antalya'da mezarlara zarar veren şüpheli tutuklandı
25 Aralık 2020 14:03