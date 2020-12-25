Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 2007'de çıkan kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandı.
|25 Aralık 2020 22:21
|+Aa- Yazdır
Adana'nın Seyhan ilçesinde 2007'de çıkan kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı, Ankara'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünü Kahramankazan Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda kimlik kontrolü için durdurdu.
Kontrol sırasında yolculardan A.A'nın 2007'de Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan bir kavgada S.Ç'yi öldürdüğü ve bu nedenle kasten adam öldürme suçundan arandığını tespit etti.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı talimatı ile gözaltına alınan A.A, hakkında adli işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
25 Aralık 2020 22:02
|Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı
25 Aralık 2020 21:47
|Apartmanın su sayacını çaldı, döktüğü suları da bezle sildi
25 Aralık 2020 20:21
|Cezaevinden izinli çıktı, karısını tüfekle vurdu
25 Aralık 2020 20:16
|Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
25 Aralık 2020 20:04
|Hırsızlıkta çığır açtı! Elektrik akımına bağlı trafoyu çalıp hurdacıya sattı
25 Aralık 2020 17:08
|Kaza yerine tepsiyle çay servisi yapan şahıs akıllara durgunluk verdi
25 Aralık 2020 15:41
|Cinsel istismardan 621 yıl ceza alan öğretmen, başka istismardan hakim karşısında
25 Aralık 2020 15:18
|Kadın esnafın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
25 Aralık 2020 14:49
|Antalya'da mezarlara zarar veren şüpheli tutuklandı
25 Aralık 2020 14:03