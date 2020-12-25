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Bakan Koca: Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sağlıkçılara moral ve destek amaçlı yaptığı paylaşımına cevap verdi. Bakan Koca, "Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk'un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz" dedi.
 25 Aralık 2020 22:39
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Bakan Koca: Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sağlıkçılara moral ve destek amaçlı yaptığı paylaşımına cevap verdi. Bakan Koca, "Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk'un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğretmenler, yöneticiler ve bütün eğitim ailesinin katılımıyla, salgın sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral amaçlı "#sağlıkçılarımızlayız" adlı hashtag çalışması başlatıldı. Bu çalışmayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek, "Nezdinizde tüm sağlıkçılarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un bu paylaşımına yanıt olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca ise, "Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir. Nazik mesajları sebebiyle Bakan Arkadaşım Prof. Dr. Ziya Selçuk'un nezdinde tüm eğitim camiamıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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