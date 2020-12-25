1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler şaşırdı

Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
 25 Aralık 2020 22:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Erzurum Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi. Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin" diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.

Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul için su önerisi: Yağmur bombası
25 Aralık 2020 22:47		 Valilikten açıklama: Aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma var
25 Aralık 2020 20:43
Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
25 Aralık 2020 20:25		 Kısıtlama öncesi İstanbul boşalıyor, trafik durma noktasına geldi
25 Aralık 2020 18:53
Kalp krizinden vefat eden başkanın yerine seçim yapıldı
25 Aralık 2020 18:42		 O ilde tedbirler etkisini gösteriyor vaka sayıları düşüyor
25 Aralık 2020 17:49
Yangında balkonda mahsur kalan çocukları böyle kurtardılar
25 Aralık 2020 15:55		 İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
25 Aralık 2020 11:01
İçinde tarih barındıran kanyon: İncesu
24 Aralık 2020 22:26		 O ile özel tedbir uygulandı, vaka sayıları düşüşe geçti
24 Aralık 2020 15:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - Ercüment Ovalı: Covid oldum ama kendi ilacımla 3 günde iyileştim22:52 - Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler şaşırdı22:47 - İstanbul için su önerisi: Yağmur bombası22:39 - Bakan Koca: Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir22:33 - Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur22:21 - 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
22:13 - Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı22:02 - İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı21:59 - Yayın hayatına 26 gün önce başlayan Olay TV kapandı21:56 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti21:47 - Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı21:37 - Karne notları nasıl verilecek?
21:24 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı21:20 - 'Prof. Uğur Şahin'in Türkiye için yaptığı unutulmayacak'21:07 - Koronavirüs Aydınlı muhtarı hayattan kopardı20:43 - Valilikten açıklama: Aşılama gruplarına yönelik yanlış anlaşılma var20:41 - 3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları
20:33 - Vaka sayısı 80 milyonu geçti... İşte en çok vaka görülen ülkeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Engin Nurşani hayatını kaybetti
MEB, yüz yüze sınavları erteledi, karne notu tatil sonrasına bırakıldı
KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık'ta başlıyor
Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
MB Başkanı Ağbal'dan enflasyon açıklaması
İşsiz kalan öğretmen çift, kendi markasını kurdu. İhracat yapıyor
İki çocuk annesi, müdür yardımcısından dayak yedi, işinden oldu
'Aşılama randevu usulü olacak, polisler 2. aşamada olacak'
3. aşamada, Covid19 aşısı yapılacak meslek grupları
Vaka sayısı 18 binin altına indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izindeyken sözlüğe musallat olmak 1
paulownia 1
çocuk 1
17 sinde aşı olup 22 sinde pozitif çıkmak 2
23.12.2020 fenerbahce vs başakşehir maçı 9
Peki Zeki müren de bizi görecek mi? 4
bilgi çağı 1
tanıklık ücret tarifesi 7
20 milyon Fenerbahçelilerin 2.5 milyonu cemaatten olması 6
gel tezkere 2
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak
Adalet Bakanlığı 40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam