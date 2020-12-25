Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler şaşırdı
Erzurum'da bir kişi, alacaklı olduğu dükkanının önüne giderek megafonla parasını istedi. Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
|25 Aralık 2020 22:52
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Erzurum Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL'lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi. Eline megafon alan Haksever, "Benim paramı verin" diyerek alacaklısının dükkanının önünde hakkını istedi.
Megafonla bağırarak parasını isteyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, görüntüler sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
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