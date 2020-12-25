Ercüment Ovalı: Covid oldum ama kendi ilacımla 3 günde iyileştim
Prof. Dr. Ercüment Ovalı Koronavirüs'e yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu
|25 Aralık 2020 23:01
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın da Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok etti.
Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermediğini ifade eden Ovalı, "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben korona virüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm" dedi.
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