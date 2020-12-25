1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küresel Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı

Yeni tip korona virüs (kovid-19) salgını dünya genelinde etkisini arttırarak sürdürürken, küresel vaka sayısı 80 milyon 12 bin 892'e ulaştı. Vaka sıralamasında ilk beşte yer alan ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa yerini uzun süredir koruyor.
 25 Aralık 2020 23:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çin'in Hubei eyaletinde bağlı Wuhan kentinde geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın ilan edildi.

Mart ayından bu yana Covid-19 salgını ile tüm dünyada vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğramış yeni türünün ortaya çıkması endişeleri yeniden arttırdı. Yeni türün daha bulaşıcı olduğunun açıklamasının ardından 50'den fazla ülke İngiltere'ye uçuşları yasakladı.

Ekim ayı salgında dünya için en kötü ay olarak kayıtlara geçerken, küresel çapta korona virüs vaka sayısı 80 milyonu aşarak 80 milyon 12 bin 892'e yükseldi.

Vaka sıralamasında ilk beşte ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa yerini koruyor

Dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği ülke 19 milyon 141 bin 356 ile ABD oldu. Vaka sayısında ABD'den sonra Hindistan 10 milyon 169 bin 743 vaka ile ikinci sıraya yerleşti.

Brezilya ise dünya genelinde en çok vakanın görüldüğü 3. ülke konumunda bulunurken, ülkede şu ana kadar 7 milyon 430 bin 980 vaka kaydedildi. Brezilya'dan sonra ise en çok vakanın tespit edildiği 4. ülke, 2 milyon 992 bin 706 vaka ile Rusya oldu. Rusya'yı 2 milyon 527 bin 509 vaka ile Fransa takip etti. Söz konusu 5 ülke, uzun süredir dünya sıralamasında yerini koruyor.

Dünya genelinde Covid-19 ölümleri 1 milyon 753 bin 955'e ulaştı

Korona virüs salgını küresel çapta etkisini sürdürürken, can kayıpları da artmaya devam ediyor. Dünya genelinde korona virüse bağlı ölümler 1 milyon 753 bin 955'e yükseldi.

Virüse bağlı en çok can kaybı 337 bin 399 ile ABD'de kayıtlara geçti. ABD'yi Brezilya, Hindistan, Meksika ve İngiltere takip etti. Brezilya'da şu ana kadar virüs nedeniyle toplam 190 bin 145 kişi, Hindistan'da 147 bin 379 kişi, Meksika'da 121 bin 172 kişi, İtalya'da 71 bin 359 kişi, İngiltere'de ise 70 bin 195 kişi hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Aralık 2020 00:28		 Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu
25 Aralık 2020 23:55
Ercüment Ovalı: Covid oldum ama kendi ilacımla 3 günde iyileştim
25 Aralık 2020 23:01		 Bakan Koca: Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir
25 Aralık 2020 22:39
Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
25 Aralık 2020 22:33		 Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı
25 Aralık 2020 22:13
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti
25 Aralık 2020 21:56		 Koronavirüs Aydınlı muhtarı hayattan kopardı
25 Aralık 2020 21:07
Erkek hemşire koronaya yenik düştü
25 Aralık 2020 19:31		 Vaka sayısı 18 binin altına indi
25 Aralık 2020 19:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:28 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:11 - Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!00:02 - Aile hekimlerine ilişkin 4 onama kararı00:02 - AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu00:02 - 26 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:55 - Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu
23:40 - Küresel Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı23:01 - Ercüment Ovalı: Covid oldum ama kendi ilacımla 3 günde iyileştim22:52 - Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler şaşırdı22:47 - İstanbul için su önerisi: Yağmur bombası22:39 - Bakan Koca: Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir22:33 - Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
22:21 - 13 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı22:13 - Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı22:02 - İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı21:59 - Yayın hayatına 26 gün önce başlayan Olay TV kapandı21:56 - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti
21:47 - Sakarya'da yangın: 2 ölü, 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce erken bir genel seçim olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!
AYM'nin 30 Aralık tarihli gündemi belli oldu
Aile hekimlerine ilişkin 4 onama kararı
26 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
apple'ın otomobil üreteceğini açıklaması 4
cani 3
puzzle 1
anne yüreği 3
engin nurşani 6
sabır 2
Karapınar obruğu 2
Şener Şen 1
17 sinde aşı olup 22 sinde pozitif çıkmak 2
BALIK BİLMEZSE HaLIK BİLİR 1
SON İLANLAR
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak
Adalet Bakanlığı 40 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
Mersin Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı Alacak
Bayat Belediyesi İşçi Alacak
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 4 Eski Hükümlü İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 12 Engelli İşçi Alacak
Jandarma Genel Kom. 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 32 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam