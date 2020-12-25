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Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu

Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmına su kaynağı olan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu, çiftçiler endişeli.
 25 Aralık 2020 23:55
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Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan Gölbaşı Barajı'nda yaşanan kuraklık, bölge çiftçilerini endişelendirdi.

"Sulama yapacak suyumuz yok"

Narlıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Ünal, yaşanan kuraklıktan dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Çiftçi Ünal, "Biz ovamızda bu gölden faydalanıyoruz. Her sene bu zamanlar dolu olurdu. Ama bu sene kuraklıktan dolayı bomboş duruyor. Çok endişeliyiz. Çünkü sebze ektikten sonra sulama yapacağız ama barajda su yok. Yer altlarında da su yok. Uludağ'a kar yağacak ki gölete su akacak. Hiç sulama yok. Zaten hep yağmur duası ediyoruz" dedi.
DHA
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