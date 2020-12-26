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Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ildeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
 26 Aralık 2020 00:11
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Bakan Koca 4 ili işaret ederek açıkladı!

Koca şu ifadeleri kullandı:

'Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz.

BURSA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.

HATAY: Yatak doluluk oranı %54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.

ADANA: Yatak doluluk oranı %62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.
Anadolu Ajansı
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