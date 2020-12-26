İngiltere'den ilk tahliye uçağı: Yolculara PCR testi yapıldı
|26 Aralık 2020 01:24
|+Aa- Yazdır
Türk Hava Yolları (THY) yeni tip korona virüsün (Kovid-19) mutasyon riski nedeniyle uçuşlarını durdurduğu İngiltere'den ilk tahliye uçuşu bu gece geldi. Londra'dan Türk Havayollarının tahliye uçağı ile İstanbul'a gelen 105 Türk vatandaşına İstanbul Havalimanı'nda PCR testi yapılarak yurda girişleri yapıldı.
İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayarak bulaş hızının artmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları yurda getirilmeye başladı. Türk Hava Yollarının uçağıyla yapılan ilk tahliye uçuşu ile 105 yolcu saat 00.30'da Türkiye'ye geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan İstanbul'a gelen Türk vatandaşlarına İstanbul Havalimanı'nda korona virüs tedbirleri uygulandı.
Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolculara, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürülen yolculara PRC testi yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Aralık 2020 00:28
|Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu
25 Aralık 2020 23:55
|Küresel Kovid-19 vaka sayısı 80 milyonu aştı
25 Aralık 2020 23:40
|Ercüment Ovalı: Covid oldum ama kendi ilacımla 3 günde iyileştim
25 Aralık 2020 23:01
|Bakan Koca: Her bir sağlık personelimiz iyi bir eğitimin eseridir
25 Aralık 2020 22:39
|Erdoğan: Bunu yiyen koronavirüs'ten kurtulur
25 Aralık 2020 22:33
|Hasta yatağında cami yapımı için 500 bin lira bağışladı
25 Aralık 2020 22:13
|Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlıkçılara teşekkür etti
25 Aralık 2020 21:56
|Koronavirüs Aydınlı muhtarı hayattan kopardı
25 Aralık 2020 21:07
|Erkek hemşire koronaya yenik düştü
25 Aralık 2020 19:31